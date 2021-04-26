Pençe-Şimşek Operasyonu'nda Uzman Çavuş Aygün Çakar Şehit oldu

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan askerin Şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) ailesine şehadet haberi verildi.

Kastamonu merkez Geyikli köyünde yaşayan anne Melek Şahanoğlu'nun evine Türk bayrakları asıldı.

Askeri yetkililer tarafından anne Şahanoğlu'na oğlunun şehadet haberi iletildi.

Şehidin Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ablası Meryem Durmaz'a kardeşinin şehadet haberi ise Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin tarafından verildi.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Baran ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Hüseyin Matuk, şehidin ablasına başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bekar olan şehit Çakar'ın 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Şimşek Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta şehit olan kahraman Samsunlu hemşehrimiz Personel Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Merzifon Havalimanı'na getirilmesi beklenen şehit Çakar'ın cenazesi, yarın memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verilecek.

TBMM Başkanı Şentop, başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Aygün Çakar için başsağlığı dileğinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Hain terör örgütüne karşı Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve bazı bakanlar, şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bazı bakanlar, Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajı yayımladı.

Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık paylaşımında, "Irak'ta Pençe-Şimşek Harekatı esnasında şehit olan Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailemize ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. 84 milyonun huzur ve güvenliği için canını ortaya koyan Mehmetçiğimize müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından, "Pençe-Şimşek Harekatı'nda PKK'lı katil sürüleriyle mücadele ederken şehit olan Mehmetçiğimiz Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanın cennet olsun şehidim. Kanın yerde kalmayacak." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından, "Mehmetçiğimizin Kuzey Irak'ta sürdürdüğü Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz İstihkam Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajına yer verdi.