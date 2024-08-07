Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in Kırşehir'deki ailesine acı haber verildi

Kırşehir ve Çiçekdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri ile psikososyal destek uzmanları, Çiçekdağı Yeni Mahalle'de ikamet eden Alp'in ailesine şehadet haberini verdi.

Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Alp'in babası Ömer Alp'in, 2020 yılında vefat ettiği öğrenildi.

Şehit asker için tören

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için Şırnak'ta tören yapıldı.

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Okunan duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Alp'in cenazesi hava yoluyla Kırşehir'e uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Cevdet Atay, 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'ın şehit olduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.