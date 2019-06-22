PKK adına faaliyetler yürüten Norveç vatandaşı Bingöl'de yakalandı

Bingöl’de MİT ve Emniyetin operasyonunda yakalanan, Norveç’te terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Roger Carlsen tutuklandı.

MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Norveç'te PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Norveç vatandaşı Roger Carlsen'in Bingöl'de olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından Carlsen'in Solhan ilçesinde bir adreste olduğu tespit edildi. 19 Haziran günü harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda Roger Carlsen'i gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Carlsen, dün sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

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