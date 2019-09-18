Pompeo Aramco saldırısını 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen hafta Suudi Arabistan'ın doğusundaki Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıların 'savaş nedeni' olabileceğini savundu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, geçen hafta cumartesi günü sabah saatlerinde Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine düzenlenen ve Husiler tarafından üstlenilen saldırıların 'savaş nedeni' olarak görülebileceğini söyledi.

Husilerin saldırıyı üstlenmesini 'hileli bir iddia' olarak değerlendiren Pompeo, "Bu Ayetullah'ın küresel enerji arzı üzerinde risk oluşturan bir parmak izine sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor” dedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Türki El Maliki, Aramco Petrol sahasına düzenlenen saldırının İran tarafından finanse edildiğini ileri sürerek, "Bu yalnızca Suudi Arabistan Krallığı’na yönelik bir saldırı değil, global ekonomiye ve küresel ticarete de yapılan bir saldırıdır" demişti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise, saldırının Yemen'den yapıldığını belirterek, "Eğer tek bir İHA karşısında bile ayakta kalamayan tesislerinizde ve camdan kulelerinizde güvenlik ve koruma istiyorsanız Yemen'i terk edin" ifadelerini kullanmıştı.