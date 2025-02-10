Prof. Dr. Alaaddin Başar dualarla yad edildi

Erzurum Risale-i Nur talebelerinden Prof. Dr. Alaaddin Başar ağabey, vefat yıldönümünde dualarla yad edildi. Alaaddin Başar, 7 Şubat 2023 tarihinde sabah namazı vaktinde geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etmişti.

Başar’ın cenazesi Erzurum Narmanlı Camii’nde kılınarak asrî mezarlıkta toprağa dualarla defnedilmişti. Ömrünü Kur’ân ve iman hizmetiyle geçiren Alaaddin ağabey 1947 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve yüksek tahsilini aynı ilde tamamladı. 1969 yılında İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1970 yılında asistan, 1974’de doktor, 1978’de doçent, 1988’de profesör oldu. Aynı fakülteden 2011 yılında emekli oldu. İSMAİL TEZER - YENİ ASYA

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