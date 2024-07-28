Prof. Dr. Naci Görür’den deprem uyarısı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Depremin küçük ama can sıkıcı bir noktada meydana geldiğine dikkat çeken Görür, “Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz” dedi.

Prof. Naci Görür, şu ifadeleri kullandı: “Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz.”