15 Temmuz’dan sonra 672 sayılı KHK ile Gaziantep Üniversitesi’nden ihraç edilen ve kanser tedavisi için uzun süre yurtdışına çıkma mücadelesiyle gündeme gelen Prof. Haluk Savaş hastaneye kaldırıldı.

Savaş’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘‘Haluk hoca çok rahatsız, sevenlerinden özel dua istiyoruz’ ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyayı etkin kullanan Prof. Savaş, kanser olduğu dönemde pasaportuna tahdit konulduğu için tedavi amaçlı yurtdışına çıkamadığını dile getirdi. Oluşan kamuoyunun ardından Savaş, tedavi olmak üzere yurtdışına çıktı. Tedavisinin ardından tekrar Türkiye’ye dönen Savaş, KHK TV’nin de kurulmasına öncülük etmişti.

Okunma Sayısı: 350

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.