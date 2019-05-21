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22 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

'Program talimatla erken bitirildi'

21 Mayıs 2019, Salı 21:49
‘Millet İttifakı’nın İstanbul belediye başkan adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, belediyede sadece bir müdürlüğün son altı ayda hayata geçirilmeyen projelere 226 milyon lira harcadığını açıkladı.

İsraf düzenini değiştireceğiz

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programı, programın konuğu İmamoğlu’nun belediyedeki israf konusunu ayrıntılı şekilde anlatmaya başlamasıyla birlikte erken bitirildi. Kapanıştan önce İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimin yenilenmesi kararıyla son verilen 18 günlük belediye başkanlığı döneminde edindiği bilgilerin bir kısmını aktarma fırsatı buldu.

Seçim kampanyasında İstanbul’da en önemli sorunun israf olduğunu anlatacaklarını belirten İmamoğlu şöyle dedi: “Son altı ayda tek bir müdürlükte fikir projesi olarak hazırlanan, ama uygulanmayan projelere 226 milyon harcanmış. İsraf. İhtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon. Yıllık bunlar. İsraf düzenini tasarruf düzenine dönüştüreceğiz.”

Program talimatla erken bitirildi

Öte yandan, CNN Türk’ün eski Ekonomi Servisi Müdürü Emin Çapa, Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı Ahmet Hakan’la Tarafsız Bölge programının erken bitirilmesi için rejiye telefon gittiğini söyledi. Çapa, “İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı, yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi” dedi. T24’e konuşan eski CNN Türk çalışanları da benzer durumların daha önce de yaşandığını belirterek, kanalın geçmişin aynı yöntemle erken bitirilen başka programlar da olduğunu ifade etti. Olay sosyal medyada büyük tepki çekerken İYİ Partili Mehmet Aslan Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Yetkiliyle görüştüm iki saat sürmesi planlanan programı resmen gelen talimatla erken bitirmek zorunda kalmışlar.” CNN Türk’ten, programının erken bitirildiği iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın bir hafta önce katıldığı programın 1 saat 18 dakika sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür” dendi.

Etiketler: ahmet hakan, ekrem imamoğlu
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