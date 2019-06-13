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13 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Putin: ABD ile ilişkilerimiz kötüleşiyor

13 Haziran 2019, Perşembe 19:17
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın olası Rusya saldırısına karşı Polonya'ya bin asker göndermeyi planladığını açıklamasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD ve Rusya ilişkileri giderek kötüleşiyor" dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Rus ordusunun ABD’nin Polonya’daki askeri kuvvetlerini artırma planlarını yakından takip ettiği ve bunun Rusya’nın ulusal güvenliğine bir tehdit teşkil etmediğinden emin olunacağı ifade edildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’dan Polonya’ya bin askerin gönderileceği ve Polonya’nın F-35 alımı anlaşması kararına yönelik söz konusu açıklamayı yaptı.

Putin: ABD-Rusya ilişkileri giderek kötüleşiyor

Bir televizyon kanalına konuşan Vladimir Putin, ABD’nin yeni yaptırımlarıyla birlikte ABD ve Rusya ilişkilerinin giderek kötüleştiğini belirtti.

Trump çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, Japonya’daki G20 zirvesinde Putin ile görüşebileceklerini söylemiş, fakat Putin görüşme fikrinin “askıda kaldığını” ve belirlenmiş herhangi bir tarih olmadığını açıklamıştı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile dün Washington'da buluşan Trump, Almanya’da 50 bin ABD askerinin bulunduğunu ve bunların bininin Rusya’nın 'saldırı potansiyeli'ne karşı Polonya’ya gönderilebileceğini belirtmişti.

Başkan Trump ayrıca, Rusya’nın ‘Kuzey Akım 2’ adlı doğal gaz boru hattı projesine karşı yaptırım uygulamayı düşündüğünü söyleyerek Almanya’yı, enerji bakımından Rusya’ya bağımlı olmaması konusunda uyarmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Putin, ABD, ilişki
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