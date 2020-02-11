Putin de itiraz etmeyecek

Merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’ndan (TEPAV) güvenlik uzmanı Dr. Nihat Ali Özcan ise, önümüzdeki dönemde Putin’in araya girerek ortalığı sakinleştireceğini, ancak sürecin bir savaş boyutuna ulaşmayacağını düşünüyor.

Euronews Türkçe’ye konuşan Özcan, “Esad Putin’in bilgisi çerçevesinde yapması gerekenleri yaptı. Argümanı da belli: M4-M5 karayollarının açılması. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de buna itiraz etmeyecektir” diyor. Uzmanlar kısa süre içerisinde Putin ile Erdoğan arasında ikili bir zirve beklentisi içerisinde. Özcan, “Esad ise bundan sonra ilk fırsatta sahada kalan kısmı çözmeye çalışacaktır, yani İdlib şehir merkezine girip Türkiye sınırına kadar olan bölümdeki silâhlı unsurların ve sivillerin geleceğiyle ilgili konuları önce soğumaya alarak sonra yeni gelişmelere göre adım atacaklardır” ifadelerini kullanıyor.

Okunma Sayısı: 118

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.