Putin'den uygulanan yaptırımlara tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını duyurdu. Putin, uygulanan yaptırımların Rusya'ya savaş ilan etmek gibi olacağını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını aktardı. Putin, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyledi. Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini açıkladı. Putin, uygulanan yaptırımların Rusya'ya savaş ilan etmek gibi olacağını vurguladı. İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracaklarını söyleyen Putin izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceklerini de vurguladı.

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