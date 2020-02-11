Rant değil, icraat konuşalım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.

Uzmanların İstanbul depremi konusunda uyardığını söyleye Meral Akşener, “İstanbul’da yaşanacak bir felâket sadece İstanbul’u yıkıp geçmez tüm Türkiye’yi, tüm ülkenin ekonomisini de yıkıp geçer. Şimdiye dek atılan adımların yetersiz olduğu aşikâr. Bu kadar önemli bir konuyu siyasî polemik hale getirmek istemiyorum. İstanbul’un siyasî polemiklerle kaybedecek vakti yok. Kanal İstanbul’u değil, İstanbul’u depremden nasıl koruyacağımızı konuşalım. Sayın Erdoğan; günümüz teknolojisi depreme karşı güven içinde yaşayabilmemizi sağlayan her türlü aracı sunuyor. Sorun belli çözüm belli. Kanal İstanbul için seferber olacağımıza gelin kentsel dönüşüm seferberliği başlatalım. Rant konu- şacağımıza gelin İstanbul’daki binalara sismik izolatör sistemlerinin nasıl entegre edeceğimizi konuşalım” dedi. Ankara – Fatih Karagöz

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