Ranta geçit vermeyeceğiz

MERÇED üyeleri, “Havama, suyuma, toprağıma, denizime dokunma” sloganları attı.

Uluslararası Mersin Limanı İşletmecisinin (MIP), liman genişleme projesiyle ilgili dava süreci devam ederken liman sahasında ve Atatürk Parkı önünde derinleştirme ve deniz dibi temizliği çalışmalarına başlanması, bu süreçte çok sayıda balık ve deniz kaplumbağasının ölmesi tartışmalara neden oldu. Limanın A kapısı önünde bir araya gelen MERÇED üyeleri, “Havama, suyuma, toprağıma, denizime dokunma” sloganları attı. MERÇED Başkanı Sabahat Aslan, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “İklim krizine karşı riskleri azaltmak için yeşil alanlarımızı korumak ve genişletmek yerine kentimizde yeşil alanlar rant uğruna yok edilmektedir. Projenin projesinin hukuki süreci Anayasa Mahkemesi’nde devam ederken, hukuk tanımaz MIP tarafından gece saatlerinde liman genişleme çalışmalarını başlatmış, bu çalışmalar sırasında binlerce balığın ve carettanın ölümüne neden olmuştur. Denizde yapmış olduğu dip taramaları denizin ekosistemini bozmuştur. Atatürk Parkı halkındır. Hukuksuz bir şekilde rant uğruna heba edilmesine izin vermeyeceğiz.

Haber Merkezi