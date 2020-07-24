Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 150 bin kişiye yönelik olarak yapılan Kovid-19 tarama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Koca, "150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı." dedi. Koca, ayrıca "Toplam 223 bin 315 vakanın yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. Kovid-19 kaynaklı vefatların ise yüzde 50,2’si İstanbul’da olmuştur." ifadesini kullandı. 'Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım' Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: TÜRKİYE GENELİNDE, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. AA

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