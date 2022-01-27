Refet Kavukcu Ağabey dualarla

Erzincan Risale-i Nur hizmetlerinin saff-ı evvel talebelerinden ressam, Hattat Refet Kavukcu vefat etti. Refet Kavukcu Ağabeyin cenazesi 27 Ocak 2022 Perşembe günü (bugün) ikindi namazı sonrası Erzincan Terzibaba Camii’nde kılınacak ve duâlarla defnedilecek.

Refet Kavukcu 1929’da Erzincan’da dünyaya geldi. Hattat ve ressamdır. Tevafuklu Kur’ân’ın hattatı ve Nur Risaleleri’nin kapak kompozisyonunun ressamıdır. Risale-i Nur hakikatlerinin anlaşılması için yaptığı pek çok tablo ve poster bulunmaktadır. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile de görüşen ve ‘son şahit’lerden olan Kavukcu, “hattat ve ressam” olarak kalemiyle hizmet eden ağabeylerden biriydi. Bir süredir tedavi gören Refet Kavukçu, dün sabah (26 Ocak 2022) Hakk’ın rahmetine kavuştu. Refet Kavukcu Ağabeyin cenazesi 27 Ocak 2022 Perşembe günü (bugün) ikindi namazı sonrası Erzincan Terzibaba Camii’nde kılınacak ve duâlarla defnedilecek. İstanbul - Seyhan Şentürk

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