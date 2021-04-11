Reformlar yine lâfta kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz” sözlerinin üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. Ancak ne 1.5 ay önce açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ne de yaklaşık 3 hafta önce açıklanan Ekonomik Reform Paketi ile ilgili adım atıldı.

Meclis’e bu süreçte gelen tek teklif de ekonomik eylem planı içinde yer almayan kurumlar vergisinin arttırılmasını öngören mini paketti. Bu durum muhalefetin tepkisine sebep oldu. Gazete Duvar’ın haberine göre, İYİ Partili Erhan Usta, “Hiç olmazsa eylem planına koyduğunuz 8-10 maddeyi buraya getirseydiniz” diye serzenişte bulundu.

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