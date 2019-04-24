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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

24 Nisan 2019, Çarşamba 09:40
Kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında, sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Trafik sigortasında prim belirleme usûllerine yeni bir hüküm eklendi. Trafik kurallarını ihlâl eden sürücüler, artık daha fazla trafik sigortası ödeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değişiklik yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre artık sürücülerin trafik kuralları ihlâli sonucu aldığı ceza puanları sigorta primi belirlenirken dikate alınacak. Aynı şekilde ehliyete el konulma haline bunun süresi ve nedenleri de sigorta priminin tespitinde dikkate alınacak. Böylece trafik kurallarını ihlâl eden, ceza puanı uygulanan sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek. 

AA

Etiketler: zorunlu trafik sigortası
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  • KENAN

    24.4.2019 11:43:34

    Sanki sigorta yaptırabilecek paramız vardı da...

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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