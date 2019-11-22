Risale-i Nur ve Tıp Kongresi, Konya’da

Konya’da gerçekleşecek olan Risale-i Nur ve Tıp Kongresi’nin ilk bölümü yarın başlıyor.

Konya Risale-i Nur Kongresi’ne hazır

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyen ve uzmanların katılımı ile gerçekleştirilecek olan kongrede, iki gün boyunca Risale-i Nur Külliyatı’nda yer alan tıbbî yaklaşımlar müzakere edilecek.

‘Risale-i Nur ve Ruh Sağlığı, Risale-i Nur ve Beden Sağlığı, Risale-i Nur ve Hekimlik, İman Hakikatleri ve Tıp, Risale-i Nur ve Yaradılış, Risale-i Nur’da Kadın, Ruh ve Beden Sağlığı’ başlıklı masalarda konunun uzmanları tarafından kongre için hazırlanmış bildiriler müzakere edilerek sonuç bildirileri hazırlanacak.

Hazırlanan sonuç bildirileri 24 Kasım Pazar günü, öğleden sonra halka açık bir şekilde yapılacak panelde sunulacak. Moderatörlüğünü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hakkı Polat’ın yapacağı panelde Prof. Dr. Sedat Koçak, Prof. Dr. Ömer Önbaş ve Araştırmacı Yazar Dr. Senai Demirci panelist olarak yer alacaklar.