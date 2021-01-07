Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi Şehit eden sanık hakkında karar

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında tabancayla şehit eden sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA

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