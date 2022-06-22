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23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Rusya’da Risale-i Nur’un hukuk zaferi

22 Haziran 2022, Çarşamba 18:40
Tataristan’da devam eden Risale-i Nur davalarında risaleleri yasaklama talebi reddedildi. Davaları takip eden Av. Ruslan Nagiyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konu hakkında şu bilgiyi verdi: “Bugün, 21 Haziran 2022, Tataristan’ın Naberezhnochelninsky Şehir Mahkemesi, Savcılığın Said Nursi’nin ‘aşırılıkçı’ olduğu iddiasıyla açtığı davayı reddetti.”

Risale-i Nur’u üniversite tercüme edecek
Risale-i Nur'a yasak hukuktan döndü
Skandal karara itiraz edilecek
Risale-i Nur, Rusya'da da yasak olmaz
AİHM, Risale-i Nur'un hukukunu savundu

 

Yargıtay onayacak

Av. Ruslan Nagiyev'in video mesajının tercümesi şöyle: "Merhaba arkadaşlar, ben avukat Nagiev ve bugün, 21 Haziran 2022, Tataristan Cumhuriyeti Naberezhnye Chelny Şehir Mahkemesi, savcılığın Türk yazar Said Nursi'nin aşırılıkçı (diye) iddia edilen kitaplarını ‘aşırılıkçı’ oyanam tanıma talebini dikkate almadı. Daha önce aynı mahkeminin başka bir davada Said Nursî'nin bazı kitaplarını 'aşırılıkçı' olarak tanıdığını ve savunmanın şehir mahkemesinin bu kararına itiraz ettiğini hatırlatmak isterim. Tataristan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi itirazımızı onayladı ve mahkeme kararını bozarak davayı yeniden görülmek üzere iade etti.

Şehir mahkemesinin kararına karşı yapılan temyizde, savunma olarak, kitapların Eski Türkçe veya Türkçe-Osmanlıca yazıldığına, mahkemenin bu dili konuşmadığına, tercüme yapılmadığına ve adli dil incelemesi yapılmadığına dikkat çektik. Bu, bir kitaptan 'aşırılıkçı' olarak bahsetmek için hiçbir neden olmadığını iddia etmek için yeterli bir sebeptir. Şimdi yeni dava sürecinde, temyiz itirazımız Yargıtay tarafından kabul edildikten sonra mahkeme, iddianın "değerlendirilmeden" savcılığa iadesi kanaatine varmıştır.”

Ne olmuştu?

Rusya’da Tataristan’da Risale-i Nur ve hanım Nur Talebeleri hakkında iki ayrı mahkeme açılmıştı.

Mahkemelerden birincisi Türkçe Risale-i Nurlar’ın yasaklanması amacıyla açılmıştı. İkincisi, aralarında 70-80 yaşlarında ninelerin de yargılandığı hanım Nur Talebelerinin yargılandığı davaydı. Karar sonrası Risale-i Nur’lar serbestçe okunmaya ve satılmaya devam edebilecek.

İstanbul - Yeni Asya

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  • S.topuz

    22.6.2022 21:54:04

    Elhamdülillahi hatte min fazli Rabbi. "Rus da dinsiz kalamaz, geri dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikata dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna' eden Kur'an ile bir musalaha veya tâbi' olabilir. O vakit dörtyüz milyon ehl-i Kur'ana kılınç çekemez." Said Nursî Emirdağ-2 - 72

Risale-i Nur Külliyatı

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