'Rusya ile YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini görüşeceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile YPG'nin Kobani ve Menbiç'ten çekilmesi konusunu görüşeceklerini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Çavuşoğlu, "güvenli bölgede tek bir YPG militanının bile kalmasını istemediklerini" söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının tamamı şöyle:

"120 saatin sonunda burada teröristler tamamen çıkacak, güvenliği bizim askerimize ait olacak. Bu bölgede DEAŞ ile ilgili bir mesele olursa o da bizim sorumluluğumuzda olacak. Bizim görmek istediğimiz şey 120 saat sonra burada bir tane bile YPG/PKK teröristi kalmayacak. Bu YPG/PKK'lıları başka isimlerle burada bırakmaya çalışmasınlar, buradan demek isterim. Sahada her şeyi görüyoruz. Biz gerekeni yaparız. Bu harekatla hedefimiz Irak'ın sınırına kadar 444 km'de güvenlik endişelerimizi ortadan kaldırmaktır."