Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, taraflar arasında ilk görüşme yapılıyor.

İki ülkenin heyetleri Belarus'ta sınırda bir araya geldi. Görüşmelerde ön şartın sunulmadığı aktarıldı. Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu bildirdi. Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı. Buna karşılık görüşme öncesi verilen olumsuz mesajlar ve Rusya'nın dayatmacı tavrı nedeniyle nedeniyle, uluslararası toplum, hemen sonuca varılamayacağını düşünüyor. NTV

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