Rusya ve Şam’a MGK mesajı

Rusya’yla İdlib konusunda nasıl ilerleme sağlanacağı hakkında kamuoyuna henüz bir açıklama yapılmazken, MillÎ Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde “Suriye’de sivilleri hedef alan eylemler çözümü engeller” mesajı verildi.

Rusya’yla İdlib konusunda nasıl ilerleme sağlanacağı hakkında kamuoyuna henüz bir açıklama yapılmazken, Millî Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde “Suriye’de sivilleri hedef alan eylemler çözümü engeller” mesajı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki Soçi’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrasında önceki gün MGK toplantısına başkanlık etti. Erdoğan’ın Putin ile yaptığı görüşme kapsamında İdlib’e Şam rejimi kaynaklı askerî operasyon girişimlerinin gündemde olmasına karşın nasıl ateşkes sağlanacağına ilişkin açıklama yapmaması dikkat çekti. VOA Türkçe’nin haberine göre, Erdoğan, İdlib konusunda Türkiye’ye göç olmaması ve tam tersine Suriyeliler’in ülkelerine geri dönmesi konusunu Putin ile ele aldıklarını belirten açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar sonrasında, 3,5 saat süren MGK toplantısının ardından yayımlanan bildirideyse, Rusya ve Şam yönetimine yönelik ateşkes atmosferini koruma çağrısı göze çarptı. İdlib özelinden öte Suriye geneline ilişkin değerlendirmeye yer verilen bildiride, “Suriye meselesine taraf ve müdahil olan aktörlerin Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşması hususundaki mesuliyetleri üzerinde durulmuş. Bilhassa sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin, bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir” ifadesi kullanıldı.

AB’ye kaçak göçmenler hatırlatmasıyla mesaj

MGK bildirisinde, göçmenler vurgusuyla Avrupa Birliği’ne mesaj verildiği de gözlendi. Bildiride, “Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’a ilişkin meseleler ile düzensiz göç konusundaki iyi niyetli, yapıcı çözüm odaklı teklif ve yaklaşımlarının gözardı edilmesinin, hem uluslar arası hukuk ve hakkaniyet hem de Avrupa Birliği’nin uzun vadeli menfaatlerinin hilâfına olduğu belirtilmiş, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı eylemlerine ve hasmane tutumlarına destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları daha da derinleştireceğinin altı çizilmiştir” denildi.