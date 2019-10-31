Rusya ve Türkiye arasında uzay alanında işbirliği

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Rusya ve Türkiye'nin uzay alanında işbirliği konusunda hükümetler arası çerçeve anlaşma hazırlayacağını açıkladı.

Ajans, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'in Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'la yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar arasındaki görüşme sonucunda iki ülke arasında uzay alanında işbirliğine ilişkin bir hükümetlerarası çerçeve anlaşma hazırlama çalışmalarına başlanması konusunda mutabakat sağlandı" dendi. Roscosmos, Türk tarafının daha önce dile getirilen Rusya'da Türk astronotların yetiştirilmesine ilişkin planları teyit ettiğini de belirtti.

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