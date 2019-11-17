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17 KASIM 2019 PAZAR - YIL: 50

'S-400'ler ilkbaharda hazır olacak'

17 Kasım 2019, Pazar 16:30
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, "Yıl sonuna kadar Türk uzmanların eğitimini tamamlayacağız" dedi

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava sistemleri konusunda ABD’yle yaşadığı kriz devam ederken, Rusya’dan yeni açıklama geldi. Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 hava savunma sisteminin 2020 baharına kadar kullanıma hazır hale getirilerek Türk ordusunun hizmetine verileceğini söyledi. Şugayev Türk uzmanlarının eğitiminin de 2019 sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Dubai’de bir fuarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şugayev, “Türkiye ile olan S-400 sözleşmesi planlandığı şekliyle sürüyor. Yıl sonuna kadar Türk uzmanların eğitimini tamamlayacağız. Baharda ise sistem, artık askeri kullanıma hazır hale gelecek. Her şey planladığımız gibi gidiyor” dedi.

Türkiye’nin S-400 kararı nedeniyle Amerikan yapımı F-35 programındaki ortaklığı da askıya alınmışken, Şugayev’den bir de Rus yapımı savaş uçağı açıklaması geldi. Rus yetkili, ‘Türkiye’ye beşinci nesil savaş uçaklarının geliştirilmesi için teknolojik yardım yapmaya hazır olduklarını’ söyledi: “Bu alandaki çeşitli sistemler açısından (Türk beşinci nesil savaş uçaklarının üretimi) Türk ortaklarımıza önerecek şeylerimiz var. Onların da bu konuda önemli çalışmaları var. Onlara ciddi şekilde yardımcı olabiliriz.”

Etiketler: S-400, ilkbahar
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