Sağlık Bakanı Koca, son gelişmeleri paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu." bilgisini paylaştı.

Koca, Twitter hesabından Kovid-19'a ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız."