Sahil Güvenlik Komutanlığı 37 yaşında

Türkiye'nin jeo-stratejik konumu, kıyılarının uzunluğu ve "denizci bir millet ve denizci bir devlet" olması sonucu ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 37 yıldır sahil ve kara sularında emniyeti sağlıyor.

Türkiye'nin jeo-stratejik konumu, kıyılarının uzunluğu ve "denizci bir millet ve denizci bir devlet" olması sonucu ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı, sahil ve kara sularında emniyetin sağlanması için 37 yıldır görev yapıyor.

Sahillerde güvenliği sağlayacak bir teşkilat kurulması çalışmaları 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında başladı.

Bu dönemde Avrupa'da Sanayi Devrimi'nin gerçekleşmesi, üretim ve uluslararası ticarette büyük gelişmelerin yaşanması, gümrük sorunları ve kaçakçılıkla mücadele konularının önem kazanmasına neden oldu.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde deniz kıyısındaki gümrüklere "Sahil Gümrükleri", sınır boyunda kurulu olanlara "Hudut Gümrükleri" ve ana karada bulunanlara "Kara Gümrükleri" ismi verilmeye başlandı.

Gümrük vergilerinin toplanmasında yaşanan ve ticaret hayatını olumsuz etkileyen sorunlar, mal sahiplerinin işlerini yürütebilmek için yasa dışı yollara başvurmalarına neden oldu.

Hazine'ye bağlı Taşra Gümrük İdarelerince yerine getirilen Anadolu yarımadasındaki kıyıların korunması ve kaçakçılığın önlenmesi görevlerinin, bu idareler arasında irtibat bulunmaması ve yapısal dağınıklık nedeniyle sağlıklı bir şekilde yürütülemediği anlaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının kurulması

1960'lı yılların başlarından itibaren dünya güvenlik ortamında gözlenen değişiklikler, Türkiye'nin jeo-stratejik konumu, kıyılarının uzunluğu, "denizci bir millet ve denizci bir devlet" olmasının dikkate alınması, yeni ve profesyonel bir sahil güvenlik komutanlığına olan ihtiyacı ortaya çıkardı.

Bazı bakanlıkların kara suları ve denizle ilgili hizmetlerinde, kanunlarla çıkarılan yasakları uygulayacak yeterli güvenlik güçlerinin bulunmaması da göz önüne alınarak 1967'den itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulması çalışmalarına hız verildi.

Çalışmalar sonucu, 13 Temmuz 1982'de Resmi Gazete'de yayımlanan 2692 sayılı Kanunla Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruldu.

Kanunun çıkmasının ardından Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Deniz Bölge Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilerek Sahil Güvenlik Karadeniz, Ege Deniz ve Akdeniz Komutanlıkları isimlerini aldı.

1 Eylül 1982 itibarıyla fiilen göreve başlayan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1985 yılına kadar Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yaptı.

"Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu"nun, Marmara Denizi ve boğazların sorumluluğunu Sahil Güvenlik Komutanlığına vermesi sonucu, görevlerin en etkin şekilde yapılabilmesi amacıyla teşkilata bir ana-ast komutanlık eklenerek 1982'nin ekim ayında "Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı" kuruldu.

İlk binası Karanfil Sokak'ta

Faaliyetlerini sürdürebilmek için Ankara'nın merkezi bir yerinde müstakil bir binaya ihtiyaç duyan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Nisan 1983'te Karanfil Sokak'taki binaya yerleşti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Ocak 1985 itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşu içerisinde, barışta görev ve hizmet yönünden İçişleri Bakanlığına bağlı, olağanüstü haller ve savaş halinde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek silahlı bir güvenlik kuvveti olarak ülkenin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, kara sularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik ve denetimi altında bulunan tüm deniz alanlarında faaliyetlerini sürdürmeye başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının ana ast komutanlıklarının adlarında 1993'te yeniden düzenlemeye gidilerek "Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı", "Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı", "Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı" ve "Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı" isimleri verildi.