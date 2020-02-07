‘Sahildeki mescitler Diyanet’e devredilecek’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahil kısmında bulunan 3 caminin kapatıldığını iddiasının yalanlayarak, bu camilerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devri için işlem başlatıldığını açıkladı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, basında yer alan haberlerin doğru olmadığını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sahildeki mescitlerin Diyanet İşler Başkanlığı’na devredilmesi için işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “‘İBB cami kapattı’ haberlerinin hiçbir doğruluk değeri yoktur. Sahildeki mescitlerin bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılmakta, yoğun günlerde de namaz kıldırması için imam temin edilmekte. Bu mescitlerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devri için de girişim başlatılmıştır.” Dün basına yansıyan bazı haberlerde, İBB tarafından Yenikapı ve Avcılar sahilindeki 3 caminin kapatıldığı, belediyenin bu camiler için açtığı imam kadrolarının da iptal edildiği öne sürülmüştü.