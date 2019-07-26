Şahin: Yüksek İstişare Kurulu üyeleri 15 bin lira maaş alıyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Mehmet Ali Şahin, kurul üyelerinin 15 bin lira maaş aldığını söyledi.

Habertürk Televizyonu’nda yayınlanan “Kübra Par’la Açık ve Net” programına katılan eski TBMM Başkanı ve YİK üyesi Mehmet Ali Şahin, ilk toplantıda maaşların görüşüldüğü iddiasını reddetti ve “İlk toplantımızda böyle bir şey konuşmadık, gündemimiz bu değildi. Bu kurumun çalışma usul ve esasları ne olacak, hangi zaman diliminde geleceğiz ve gündem ne olacak, bunları konuştuk” dedi.

Kurula yapılacak ödemeleri belirleme yetkisinin Cumhurbaşkanında olduğunu ifade eden Şahin, “Çıkan kararnamede kurulun usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenecek, yapılacak ödemeler de ayrıca Cumhurbaşkanı belirleyecek diyor. Kendi takdiridir. Bizim bir talebimiz olmamıştır. 15 bin liradır. Biraz küsuratı var ama 15 bin 130 filan olması lazım” diye konuştu.

Maaşını bir yüksek lisans öğrencisine burs olarak verdiğini söyleyen Mehmet Ali Şahin, şöyle devam etti:

Ben bunu alıyorum, yurt dışında uluslararası ticaret hukuku alanında yüksek lisans yapan bir gencimize tamamını aktarıyorum. Kendime bir tek kuruş almadan oraya aktarıyorum. İlk maaşımı aldım ve aktardım. İlk toplantımızda sadece usul ve esaslarla ilgili toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanımız, 'konuşacağımız toplantıları sizlere gönderirsek siz de hazırlığınızı yaparsınız' dedi. İç ve dış politikalarla ilgili hususlarda görüşlerimiz almak isteyebilir.”