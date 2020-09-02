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2 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Said Durum dualarla

02 Eylül 2020, Çarşamba 17:45
Yakalandığı hastalık sebebiyle tedavi altında tutulduğu Mersin’de vefat eden Said Başaran Durum dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Hastalık belirtileri görülmesi üzerine yatırıldığı hastanede 11 günü yoğun bakımda olmak üzere 1 ay tedavi altında tutulmuştu. Uygulanan plazma tedavisi de sonuç vermeyen Said Durum genç yaşta fani hayata gözlerini yumdu. 

Cenazesi İstanbul’a getirilen Durum, Karacaahmet’teki Şakirin Camiinde dün kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığına dualarla defnedildi.

Risale-i Nur hizmetlerinin içinde aktif olarak yer alan Durum malî müşavirlik yapıyordu. 

Aslen Kastamonulu  olan, Karadeniz Ereğli’de ikamet Şevki - Nurdan Durum’un oğlu, Tarsus okuyucularımızdan Danyal - Naciye Ateş’in damadı idi. Şükran Durum’la evli olan Said Durum’un küçük denecek yaşta 3 evlâdı bulunuyor.

Allah rahmet eylesin...

Yeni Asya - İstanbul

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