Said Nursî iman kurtarma mücadelesi verdi

Karar Gazetesi yazarı Hakan Albayrak, önceki gün köşesinde son günlerde sosyal medyada yapılmaya çalışılan Bediüzzaman Said Nursî aleyhtarlığını eleştirdi.

Albayrak, “Said Nursî aleyhtarlığı” başlıklı yazısında, “Sosyal medyada yine Said Nursî aleyhinde bir rüzgâr estirilmeye çalışılıyor. Bitlis, Van ve Diyarbakır’da Arapça ve Türkçenin yanı sıra Kürtçenin de eğitim dili olarak kullanıldığı bir üniversitenin (Medresetüzzehra) kurulmasını istedi ya; “Kürtçü” imiş. “Vatan ve millet ve İslâmiyete hıyanet etmem, hakikat-i Kur’ân’a feda olan bu başımı zalimlere eğmem” dedi ya; “hain” imiş” yazdı.

İslam’a yapılan hücumları savuşturdu

Albayrak, “(...) Rıza-yı İlâhî için varını yoğunu ortaya koyan bir serdengeçti… İslâm’a yapılan hücumları savuşturmaktaydı aklı fikri. En elverişsiz şartlarda, ‘Zındıka Komitesi’nin yakıcı derecede yakın gözetimi altında bile iman hakikatlerini yazmaktan çekinmedi. (...) Hürriyetçiliği ve İttihad-ı İslâm’cılığı ile temayüz eden “Eski Said” de, iman kurtarma mücadelesiyle temayüz eden ‘Yeni Said’ de benim başım gözüm üstüne. Allah ganî ganî rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Yeni Asya

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