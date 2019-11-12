Urfa Âlimlerinden Sabri Yazar’ın Bediüzzaman mütalâası

“Şark’taki medrese alimleri Bediüzzaman’ı anlatıyor” ismini verdiğimiz çalışmamıza iştirek edip, Bediüzzaman ve şaheserleriyle alakalı fikirlerine başvurduğumuz değerli hocaefendilerden birisi de, Urfa Âlimlerinden Sabri Yazar Hocaydı.

Urfa ve çevresinde hürmete mazhar olarak, ilmi ve kıymetli şahsiyetinden dolayı çok sevilen muhterem Sabri Yazar Hocaefendinin, Üstad ile alakalı fikirlerine kavuşmada, Bursa’da öğretmen dostum Kemal Akay vesile olmuştu. Bize yardımlarını esirgemeyen Urfa’ya bağlı Karaköprü Belediye başkan yardımcısı İsmail Zorlu Beyefendi ile de irtibatımızı sağlamıştı.

Biz de İsmail Zorlu Beyefendiyle irtibata geçerek, Medrese alimi Sabri Yazar Hocaefendinin Bediüzzaman Hazretleri ve eserleriyle alakalı değerlendirmelerini elde etmiştik.

Üstadımızla alakala çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan kıymetle şahsiyetlere teşekkür ederek, Sabri Yazar Hocaefendi’nin bize yazılı olarak İsmail Zorlu vasıtasıyla gönderdiği değerlindirmeleri arz ediyorum:

“Ben Sabri Yazar. 1937 yılında Elazığ’ın palu ilçesinde dünyaya geldim. Babamın yardımıyla Arapca ve ileri derecede Osmanlıca derslerini talim ettim.

1953 senesinde Diyarbekir’in Hani ilçesinde, Şeyh Ahmet ismiyle maruf, Rufai halifesi olan Şeyh Ahmet yanında okumaya başladım. Bu zat tarikati bırakarak Nurların okunmasına ve hizmetine başladı. Ben Arapcayı çok iyi bildiğimden, medrese hayatımda Nur’ları tanıdım ve okumaya başladım.1966 yılında Lice’nin bir köyünde imam-hatip olarak görev aldım. Daha sonraki yıllarda vaiz ve müftülük imtihanlarına girerek kazandım fakat, bu vazifelerden fergat ederek 1969 yılında Urfa’da Kutbeddin camiinde imamet vazifesine devam ettim. Urfa müftüsü Halil Geneç tarafından görevlendirmemle, Urfa’da yapılan bütün Bediüzzaman mevlidlerinde günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla, açılış konuşmaları ve dualarını yapardım.

İsimleri Risalelerde geçen bir çok Nur’un hizmetkâr talebeleriyle uzun zaman birliktelerimiz devam etti. Şark medreselerde okutulan mutat kitapları hepsini okuyup bitirerek icazet aldım. Sonra Risale-i Nur’ları baştan sonuna kadar okuyarak faydalandım. Allah Bediüzzaman’dan razı olsun..

Bediüzzaman Hazretleri Müslümanlara ve islam alemini en zor senelerde doğru islamı anattı. Bu itibarla; Bediüzzaman hem bir müceddit, hem bir mürşid-i kamil, hem de bir islâm kahramanıdır.

Risale-i Nur’lar hem bu asrı ve hemde gelecek asırları aydınlatan kur’ânî bir yüksek tefsirdir. Günümüz en sağlıklı ve sağlam islâmi kaynağıdır. İnsanlık Bediüzzaman ve eserlerine muhtaçtır. Bütün problemlerin çözümü Risale-i Nur’larda mevcuttur.

Bediüzzaman ve eserleri olan Risaleler hakkında söylenecek çok söz var. Ama son olarak bu asrın anlayışına hitap eden ve Kur’ân-ı Kerim’in bu zamanın insanlarına bir dersi olan Risale-i Nur’ların dikkatle ve anlayarak okunmasını herkese tavsiye ediyorum.”

Fotoğraf: Erhan Akkaya