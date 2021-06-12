'Sarayda bir şeyleri unutmuş'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Neymiş, millet açmış. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz doyuruverin” sözüne Kasımpaşalı hemşerileri de tepki gösterdi.

Halk Ekmek büfesinin önünde kuyrukta bekleyen bir vatandaş, “Zaman zaman ekmek alırken utanıyorum, ama hayat şartları utanmamayı öğretti” derken, bir başka vatandaş “O sarayda yaşadığı için neyin ne olduğunu bilmiyor fazla. Bir şeyleri unutmuş, değerlerini unutmuş gibi geliyor bana” diye konuştu. Başka bir vatandaş ise, “ Vallahi ne diyeyim? Milletin halini ilk defa böyle pazarlarda görecekler ki aç mı tok mu o zaman anlayacaklar. Yukarıdakilerin Allah’a çok şükür hepsi böyle (karnını gösteriyor). İşte bizimkini görüyorsunuz iki ekmek. 87 yaşında hanımla ben karnımızı doyuracağız diye uğraşıyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin” ifadelerini kullandı.

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