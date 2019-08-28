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28 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Sarıkamış’ın tarihî yapıları korunmalı

28 Ağustos 2019, Çarşamba
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yer alan ve oldukça özgün bir mimariye sahip Katerina Av Köşkü bakımsızlık ve ilgisizlik sebebiyle bir harabeyi andırıyor. İlçe sınırları içerisinde yer alan birçok eski yapı da kullanılmaz halde.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi sınırları içerisinde yer alan  ve 19. yüzyılda inşa edildiği bilinen Katerina Av Köşkü, yıllardır çürümeye terk edilmiş durumda. İlçeye hakim bir konumda bulunan Av Köşkü, sıra dışı mimarisi ve etkileyici görünümüyle ilgi çekerken, bakımsız hali ise ziyaretçileri hayal kırıklığına uğratıyor. Tarihî ve manevî bir öneme sahip Sarıkamış’ta yer alan ve Rus hâkimiyeti sırasında inşa edilen yapı, çam ormanlarının arasında yer alıyor. Bölgeye gelen turistlerin ilgisini çeken köşk, bakımsız ve harabe haliyle ziyaretçileri karşılıyor. Çivi kullanılmadan inşa edilen köşkün iç duvarları uygunsuz yazılarla kirletilirken, çatı ve bazı duvarları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bazı dönemlerde hayvan barınağı olarak da kullanılan Köşk, tarihe ve tarihî yapılara saygısızlığın örneklerinden biri durumunda. 

Yıllardır başlanmayan restorasyon söylentisi 

Temiz havası, tarihî değeri ve eşsiz mimarisiyle bölge için önemli bir turizm değeri olabilecek Katerina Av Köşkü, bakımsızlık dolayısıyla harabe görünümünde. Köşk’te güvenlik görevlisi olarak görev yapan sorumlu, yapının restorasyonu için gerekli bütün çalışmaların tamamlanmış olduğunu ve restorasyona başlanacağını belirtirken, Köşk’ü yıllar önce de ziyaret eden Sarıkamışlılar ve bölgede yaşayan vatandaşlar restorasyonla ilgili bilgilerin yıllardır aynı şekilde olduğunu ve harekete geçilmediğini belirtiyor. Sarıçam ormanlarıyla ünlü, kış turizminin önemli bir merkezi olan Sarıkamış’a gidenler bakımsızlık ve harabe tarihî yapılarla karşılaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sarıkamış ve içerisinde barındırdığı tarihî yapılar için harekete geçmeli ve bu tarihî değerleri koruma altına almalı.

Katerina Av Köşkü’nün tarihi

Sarıkamış’ta ilçenin kuzeybatısında, şehirden 1 km kadar uzaklıkta ve orman içinde yer alan bir yapıdır. 1877 - 1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası buraları işgal eden Rus Çarı 2. Nikolanın hanımı Katherina için yaptırılmış olan bu köşk şehir merkezinden uzağa yüksek ve sakin bir yere inşaa edilmiştir. Köşkün iki sütunu giriş sahanlığına merdivenle ulaşılmaktadır. Köşkün altına arazinin eğimine uygun olarak bodrum yapılmıştır. Bina peç sistemi ile bacanın duvarlar içinde dolaştırılması ile ısıtma sağlanmaktadır. Bu sistem başta Sarıkamış olmak üzere Kars ve Erzurum’daki Rus işgali sırasında yaptırılmış binaların ve diğer taş yapıların hemen hepsinde kullanılmıştır.

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA

Etiketler: Kars, Sarıkamış, Katerina Av Köşkü, tarih, restorasyon
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