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7 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

'Savaşa giriyoruz, Allah'ın izniyle kazanacağız'

07 Ekim 2019, Pazartesi 20:52
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suriye’nin kuzeyinde yapılacak askeri harekat için “Nihayetinde savaşa giriyoruz. Buradan terör örgütlerinin temizleneceği, sınırları belli olsa da bir savaşla karşı karşıyayız ve Allah’ın izniyle inşallah bu savaşı biz kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Habertürk televziyonunda katıldığı programda, Suriye’nin kuzeyindeki her gelişmenin Türkiye için milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

“Türkiye’nin niyeti son derece açık. Biz Suriye’de asla bir işgal niyetiyle olmayacağız. Suriye’deki hiçbir etnik grup lehine, diğerinin aleyhine varlık göstermeyeceğiz” diyen Kurtulmuş, hedefin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda söylediği 30 kilometrelik bölümün güvenli bölge haline getirilerek Suriyeli mültecilerin dönmesinin sağlanması olduğunu anlattı.

Kurtulmuş, “Nihayetinde bir savaşa giriyoruz. Buradan terör örgütlerinin temizleneceği, sınırları belli olsa da bir savaşla karşı karşıyayız ve Allah’ın izniyle inşallah bu savaşı biz kazanacağız” diye konuştu.

“ABD nihayetinde Ortadoğu’da en istikrarlı, demokrasisi, 82 milyon nüfusu olan müttefiği Türkiye ile mi işbirliği yapacak, yoksa 5-10 bin miltanı olan PYD ile mi yapacak?” diye soran Kurtulmuş, ABD Başkanı’nın direktifinden sonra bundan geri adım atılmayacağını düşündüğünü söyledi.

Etiketler: Numan Kurtulmuş, savaş, Suriye, operasyon
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