Savunma sanayii de seçim malzemesi

Gazeteci Cem Erciyes, Artı Gerçek’te İktidarın güvenlik politikaları” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erciyes yazısında şunları söyledi: “Son yıllarda AKP’nin en sıkı sarıldığı konu ‘savunma sanayi’. Ertan Aksoy, AKP’nin ‘savunma sanayini’ oy kaybettirecek her şeye karşı bir ‘panzehir’ gibi kullandığını söylüyor. Siyasal iletişimci Gülfem Saydam Sanver, ‘güçlü Türkiye’ kavramının kitleler açısından farklı bir anlamı olduğunu söylüyor. Bu artık ‘ekonomik ve siyasi bir güç değil, askeri ve siyasi bir güç’ anlamına geliyor, çünkü artık toplumun önceliği ‘güvenlik algısı’ ve ‘savunma sanayi’. Bayraktar SİHA’lar, onları taşıyan TCG Anadolu uçak gemisi ve şimdi Kaan muharip uçak… Türkiye’nin çoğunluğu bunları seviyor, varlığından gurur duyuyor ve onlara bu duyguyu AKP İktidarı tattırıyor. Dolayısıyla ekonomi ne durumda olursa olsun, Türkiye’nin bütünlüğünü kaybetmesi, dış düşmanların saldırısına uğraması tehditleriyle tedirgin edilen kitleler, askeri sanayi ürünleriyle büyülenip iktidarı desteklemeye devam ediyor.”