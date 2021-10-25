Sayıları neden gizleniyor?

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Türkiye’de vatandaşlık verilen Suriyeli sayısıyla ilgili açıklamanın son olarak Aralık 2019’da yapıldığını söyleyerek, “22 ay önce Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda 110 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiği açıklanmıştı. Sonraki süreçte vatandaşlık verilen Suriyeli sayısıysa sır gibi saklanıyor” dedi.

Kaç Suriyelinin vatandaşlık aldığına dair 2 önerge verdiğini, sorulara aylar sonra gönderilen cevaplarda “5901 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununun Uygulanasına İlişkin Yönetmeliğe göre gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır” denilerek geçiştirildiğini söyleyen Güzelmansur şunları söyledi: “Bu defa ‘2020 yılında ve 2021 yılının ilk 3 ayında T.C. vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısını’ Bilgi Edinme Yasası kapsamında öğrenmeye çalıştık. Bilgi edinme başvurusu da ‘ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi olduğundan konu ile ilgili olumlu yanıt verilememektedir’ denilerek reddedildi” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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