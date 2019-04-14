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Sayım ayıbı

14 Nisan 2019, Pazar 19:30
AKP Manisa eski Milletvekili Selçuk Özdağ, bitmeyen oy sayımını eleştirerek “Bütün bir Türkiye’nin sandıkları bir günde sayılırken, İstanbul’da bir avuç sandığın 15 günde sayılamaması demokrasimiz adına da, Türkiye adına da bir ayıptır” dedi.

İstanbul’da 31 Mart yerel seçimine ilişkin tartışma devam ederken bir tepki de eski AKP’li vekil Selçuk Özdağ’dan geldi. Özdağ, şunları söyledi: “Yerel seçimlerin üzerinden iki hafta geçti, ama hâlâ İstanbul Belediye başkanı belli olmadı. Bütün bir Türkiye’nin sandıkları bir günde sayılırken, İstanbul’da bir avuç sandığın 15 günde sayılamaması demokrasimiz adına da Türkiye adına da bir ayıptır. Demokrasilerde gelmenin de gitmenin de yolu bellidir. Her parti seçimle gelir, seçimle gider. Hatta gitmeyi bilmek bazen gelmekten çok daha değerlidir. Demokratik olgunluk gelirken değil, giderken belli olur. Şu son 15 günde demokratik bir olgunluğun gösterildiğini söylemek mümkün değil.”

Siyaset temiz yapılırsa gitmek zor gelmez

Temiz siyasete dikkat çeken Özdağ, “Siyaset temiz yapılırsa gitmek hiç zor gelmez. Ama hukuk dışı yollara girilir, eldeki imkânlar eş dost için kullanılırsa gitmek zorlaşır. Ardında utanacak bir şeyler bırakmayanlar için gitmek kolaydır. Bu ülkede eğer siyasete bir saygınlık kazandırılacaksa siyasetçiler en yüksek makamları bile tereddütsüz bırakacak insanlar arasında seçilmelidir. Çünkü suça karışanlar için makam ve mevkilerini korumak aynı zamanda bir korunma biçimidir” ifadelerini kullandı.

Medyayı engellemek demokrasiden vazgeçmektir

Sözcü’nün haberine göre halkın farlı alternatifler üzerinde durduğuna dikkat çeken Özdağ, şöyle devam etti: “Bu seçim, partilerine oy veren birçok seçmenin aslında mutlu olmadığını, uygun alternatifler gösterilmesi halinde rahatlıkla tercih değiştirebileceğini göstermiştir. Aslında demokrasimizin geleceği de siyasetin çeşitlenmesine, farklı düşünceleri baskılayan anlayışlardan kurtulmamıza bağlıdır. Sadece partiler değil, gazeteler, televizyonlar da çeşitlenmelidir. Halkını aldatan bir medya halkına ihanet etmiş olur. Vatandaşın farklı kaynaklardan haber alma hakkının kısıtlanması demokrasiden ve hukuk devletinden vazgeçmedir.”

İktidar, muhalefete teşekkür etmeli

İktidarın her şeye rağmen muhalefete teşekkür etmesi gerektiğini dile getiren Özdağ, “Çok zor şartlarda bu ülkede hâlâ demokrasinin var olduğunu gösterdikleri için iktidar her şeye rağmen muhalefete teşekkür etmeli. Seçimden hemen sonra bir Alman gazetesinin ‘Türkiye’de hala demokrasi varmış’ şeklindeki yayını muhalefetin demokrasinin varlığı / yokluğu için ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Türkiye biraz da demokratik görüntüsünü kaybettiği için bu ekonomik krizi yaşıyor. Otoriterleşen bir ülke döviz bulamaz, hukuk güvenliği olmayan bir ülkeye yabancı sermaye gelmez. Ekonominin düzelmesi yapılan hataları vatandaşın sırtına yüklemekle olmaz, önce Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğunun gösterilmesi gerekir” diye konuştu.

Etiketler: selçuk özdağ, seçim
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  • Ali Galip

    14.4.2019 23:50:11

    Daha neler göreceği neler, Selçuk bey kardeşim. Göreceksiniz, bu adam İstanbul'u da, öteki koltuklarını da bırakamaz.

  • HÜSEYİN İLHAN

    14.4.2019 22:15:32

    Sn.ÖZDAĞ sizi teb ediyorum neden mi,bu sözleri mv.iken neden söyleyemediniz.

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