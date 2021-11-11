Sayıştay’a etkinlik, Varlık Fonu’na denetim

Altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistemin ana ilkelerini belirlemek amacıyla kurduğu muhalefet masası, yedinci toplantısını önceki gün TBMM’de yaptı.

Altı partinin “yeni sistem” çalışmasında Sayıştay’ın suç duyurusunda bulunmasına yönelik net bir çerçeve çizilmesi ve Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Sayıştay denetimi altına alınması gibi ilkeler üzerinde uzlaşıldı. Parlamenter sisteme dönüş için toplantılarla bir araya gelen altı muhalefet partisi, “Sayıştay’ın yetki alanının genişletilmesi, denetim kapsamı dışındaki kurumların denetime tabi tutulması ve yaptırım gücünün arttırılmasını” masaya yatırdı. Sayıştay’ın “Anayasal dayanak noktalarının kuvvetlendirilmesi” öne çıkarken, Sayıştay denetiminden muaf olan Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) denetim kapsamına alınması ilkesi benimsendi. Cumhuriyet’in haberine göre, altı muhalefet partisi, “Sayıştay’ın güçlendirilmesi” ile kamuya ait büyük bütçeli bazı iştirakleri yöneten TVF’nin “Sayıştay denetimi altına alınmasını” da hedefliyor. Haber Merkezi

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