Seçilmiş müftüye hapis

Dedeağaç (Aleksandrupolis) Asliye Mahkemesi, müftü Şerif’i, Dedeağaç bölgesindeki bir Türk köyünde kılınan Cuma namazına iştirak ettiği için “makamı gasp” suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu buldu.

Mahkeme, Şerif’in 80 gün paraya çevrilebilen hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Müftü Şerif, avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek, bir üst mahkemeye başvurdu. Şerif, mahkeme kararıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dedeağaç köylerinden Musaköy’de cuma namazına katılmamız, makam gasbı sayılarak, 5 Kasım 2019 tarihinde, Dedeağaç mahkemesi tarafından 80 gün cezaya çarptırıldık. Hayırlısı Allah’tan.” ifadelerini kullandı. AA

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