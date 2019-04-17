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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Seçimin kaybedeni iktidar medyası

17 Nisan 2019, Çarşamba 21:54
Gazeteci Akif Beki, “Ekrem İmamoğlu’nu iktidar medyası parlattı. Bugün eğer yıldızlaştıysa, onu dış güçler falan değil, iktidar medyası yıldızlaştırdı. Bu seçimin kaybedeni iktidar medyası. Sıfır çektiler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde üç buçuk yıl danışmanı olarak görev yapan ve siyaset arenasındaki görevinden istifa ettikten sonra asıl mesleğine dönen gazeteci Akif Beki,  31 Mart’ı, AKP’yi, AKP içinden yeni hareket çıkacağı iddialarını, Ekrem İmamoğlu’nun performansını ve iktidara yakın medyayı Artı Gerçek’ten Can Bursalı’ya anlattı. Beki, “Cumhurbaşkanı 31 Mart’tan önce ‘ders verme’ meselesini miting meydanlarına taşımıştı. Hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ‘Şimdi ders verme zamanı değil’ demişti. Başka iktidar sözcüleri de benzer şeyler söylemişlerdi. Ders verilip verilmediği üzerinden bir okuma yaptığımızda, seçmen bir şefkat tokadı değil ama iktidarı son kez ihtar etme anlamında bir şefkat fiskesi vurdu. Seçmenin subliminal oy ile vurduğu şefkat fiskesi, eğer iktidar mesajı almazsa şefkat tokadına da dönüşebilir. Subliminal oyla ince, zarif, şık ve hatta ilk bakışta anlaşılamayan mesaj çok daha belirgin, net, sert ve kalın bir mesaja da dönüşebilir” şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Türkiye siyasetinde bir aktöre dönüştü

“Dört ay öncesine kadar, Ekrem İmamoğlu adı Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak kulağıma çalınmış olsa bile hakkında doğru dürüst fikir sahibi olmadığım biriydi” diyen Beki, “Yaşanan sürecin sonunda Türkiye siyasetinde bir aktöre dönüştü. Bunu da iktidara borçlu. Kendisine yönelik yürütülen kampanyaya doğru tepkiler vererek hareket etti. Onun bu süreçte emeği ve etkisi yok demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu taarruzlara maruz kalmasaydı, potansiyelini ortaya koyma fırsatı bulamayacaktı. Süreçleri göğüsleme ve yönetme becerisine sahip olduğunu sergileme fırsatı bulamayacaktı. Bu fırsatı ona iktidar verdi. Adı İstanbul’un genelinde bile duyulmamış, bilinmeyen bir isim idi. Bugün Türkiye’ye mal olmuş birisi. Dünyada adını duyurabilmiş bir isim. Bu da, gerek kampanya dönemi, gerekse de seçim gecesinden bu yana maruz kaldığı şeyler sayesinde oldu” diye konuştu.

AKP’li seçmeni etkileme kabiliyetleri de artık yok

Seçimin kaybedenin iktidar medyası olduğunu söyleyen Beki, “Bugün Türkiye’de dört ay önce ‘Seçenek yok, CHP’ye mi oy vereceğiz’ diyen muhafazakar kesimler için bir seçeneğe dönüştürüldü Ekrem İmamoğlu. ‘Proje mi?’ diyenler de var iktidar medyasında. Bir projeyse bile bu iktidar medyasının kendi projesi. Ekrem İmamoğlu’nu iktidar medyası parlattı. Bugün eğer yıldızlaştıysa, onu dış güçler falan değil, iktidar medyası yıldızlaştırdı. Bu seçimin kaybedeni iktidar medyası. Sıfır çektiler. İktidar medyasının devasa karteli dururken, AK Parti’nin bazı adayları Sözcü’nün, FOX TV’nin kapısına kendilerini tanıtmak için söyleşiye gittiler. Bu da iktidar medyasının inandırıcılık sorunların zirve yaptığını gösterir. Artık kendi kitlelerine ve AK Parti adaylarının ulaşmak istediği seçmene etkileme kabiliyetlerini kaybettikleri anlamına gelir. Seçim sonuçları da iktidar medyasının etkisini yitirdiğini, işlevsizleştiğini ortaya koydu. Seçimin tartışmalı mağlûbiyetleri ve galibiyetleri olabilir, ama tartışmasız tek kesik mağlûp iktidar medyasıdır.

Etiketler: akif beki, seçim
Okunma Sayısı: 3418
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  • HÜSEYİN İLHAN

    18.4.2019 11:09:55

    Seçimlerden sonra AKP neden kaybetti diyerek iktidar taraftarı hakperest değerlendirmeler de ortaya çıkmaya başladı. Geçen bir AKP seçmeni dosttan gelen mesaj 'ALTERNATİF YOK,ÇARE NEDİR sorularının cevapsız olmadığını,iktidarın bu tarz algı oluşturma operasyon ve oyunlarının geri tepmeye başladığını gösteriyor.Bu ülkemiz ve insanımız için iyi,güzel ve hayırlara işarettir.

  • Bülent Bektaş

    18.4.2019 08:45:31

    Müthiş tespitler

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