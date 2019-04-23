Seçmen göçü yasaklanıyor

AKP yeni bir seçim mevzuatı hazırlığına başladı.

Değişiklikle seçimlere altı ay kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesi mümkün olmayacak. AKP, İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan aksaklıklardan yola çıkarak, özellikle sandık kurullarının oluşumunda yaşanan usûlsüzlükler ve kanuna aykırılıkların diğer seçimlerde de tekrar etmemesi için, seçim mevzuatında değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre AKP, geçen yıl gündeme gelen ‘seçim mevzuatı ile ilgili çatı yasa’ hazırlığını raftan indirme kararı aldı. 31 Mart’ta yapılan mahallî seçimlerde ortaya çıkan yasal boşluklar ve aksaklıklar ışığında, bir dahaki seçime kadar yeni bir seçim mevzuatı hazırlanacak. Edinilen bilgilere göre, AKP’nin seçim hukuku konusundaki uzman milletvekillerinin üzerinde çalıştığı düzenlemeler kapsamında seçim mevzuatında radikal adımlar atılacak.

Okunma Sayısı: 701

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.