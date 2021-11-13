Sedat Peker: En çok bilgi akışı AKP içinden

Kendisi hakkında hazırlanan TİP Araştırma Raporu’na bir söyleşi veren Sedat Peker, “AK Parti veya Erdoğan’ı iktidardan indirmek gibi bir gayem yok” dedi.

Gazeteduvar’ın haberine göre, TİP Araştırma Raporu olarak hazırlanan ve kitap olarak da yayınlanan ‘Duvar’da yazılı olarak yapılan bir söyleşisi yer alan Peker, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı çevresinde ‘dostları olduğunu’ söyleyerek bilgi akışı hakkında örtük bir işaretleme yapıyor. Peker Youtube videoları ile başlayan çıkışı için şunları söylüyor: “AK Parti’yi veya Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan indirmek gibi bir gayem yok. Ancak bir şey söylüyorum, bana ve aileme karşı namussuzluk yapıldı diyorum. Devletin namusu olur diyorum. Bu namussuzluğu yapanlara karşı mücadele ederken paylaştığım bilgiler mevcut iktidarı yaralarsa, oyunu düşürürse bu benim sorunum değil. Bu onların sorunu. Ve kamuoyu araştırmalarında gördüğümüz, şu ana kadar paylaştıklarım ciddî oranda zarar vermiş. Turpun büyükleri her zaman heybede olur. Seçim öncesi heybedeki büyük turplar çıktığında neler olur hep beraber göreceğiz.” derken, en çok bilgi akışının AKP içinden olduğunu da ifade ediyor.

Haber Merkezi