Şeffaflık çağrısı - TÜİK suçlamak yerine şeffaf olsun

“ENFLASYONU ŞİRKETLER YÜKSELTİYOR” DİYEN TÜİK BAŞKANINA İŞ DÜNYASINDAN CEVAP: TÜİK ENFLASYON HESAPLAMA YÖNTEMİNİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE AÇIKLASIN.

ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verileri kamuoyunda tepkilere neden olmaya devam ederken, madde fiyatlarının açıklanması çağrısı yapıldı.

Üç yılı aşkın süredir Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verisi (TÜFE) kamuoyunda tepkilere neden oluyor. Özellikle bağımsız bir araştırma grubu olan ENAG’ın hesapladığı enflasyon verileri ile TÜİK arasındaki makasın uzun zamandır açık olması kamu kurumunun güvenilirliğini de tartışma konusu haline getirdi. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın, Türkiye’deki şirketlerin karlarının enflasyonu artırdığına yönelik açıklamaları iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.



TÜİK Başkanı Çetinkaya’nın açıklamaları tepki gördü.

İSO Başkanı Erdal Bahçivan, TÜİK’in enflasyon hesaplama yöntemlerini şeffaf bir şekilde açıklamamasını eleştirerek, Çetinkaya’nın suçlamalarına sert tepki gösterdi. Bahçivan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜİK’in görev alanının dışına çıkarak enflasyon konusunda bazı kesimleri suçlamasının doğru olmadığını belirtti.

Bahçivan, “TÜİK, görev alanının dışına çıkarak enflasyon konusunda bazı kesimleri suçlamak yerine, toplumun geneli tarafından merak edilen enflasyon hesaplama yöntemiyle ilgili sorulara, daha ikna edici bir açıklama getirmeliydi” ifadelerini kullandı.

113 liraya zeytinyağı nerede var?

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yakup Küçükkale madde fiyatlarının açıklanmasının güven tesisi bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

VOA Türkçe’nin konuştuğu Prof. Küçükkale, TÜİK Başkanı’nın Aktaş’ın verilerini teyit etmesine dikkat çekerek, “TÜİK’in dikkate aldığı düşük rakamların enflasyonu etkilemediği tespiti doğru değil, bu abesle iştigal. Uzman doktor ücreti 34 liraymış. Bugün bir doktor muayenesi 500 liradan başlıyor, 2 bin 500 liraya hatta daha yukarı çıkıyor. 113 liraya zeytinyağı nerede var? Varsa ben 50 kilo alacağım” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Ömer Günçavdı, “Elin yabancısına TÜİK verilerini açıyorsunuz ama biz yerli ve milli iktisatçılar bunları göremiyor. Ama asıl önemlisi şu. Bu açıklamalarda ağırlıklandırma yok, göremiyoruz. 5 bin liralık bir kira ile 50 bin liralık kiranın aritmetik ortalamasını aldıklarını söylüyorlar. Örneklerden kaçı 5 bin kaçı 50 bin? Bunu görmeliyiz. Bunu bizden saklıyorlar” dedi.

Açık bir ihanet ile karşı karşıyayız

Muhalefet partilerinin TÜİK verilerine güvensizliği de devam ediyor. Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye’de yoksullara, dar gelirlilere bizzat bir devlet kurumu eliyle yapılan, sürdürülen açık bir ihanet ile karşı karşıyayız. Bugün TÜİK bu iktidara oy veren ve vermeyen herkesin cebinden para çalıyor. Maaşına 3 bin lira zam alacak birisi varsa TÜİK olmasaydı, doğru rakam olsaydı 6 bin lira alacaktı. TÜİK kurumdur, o kurumu yöneten birileri vardır ve onları atayan biri vardır. Diyor ya ‘sorumlusu benim’. İşte cebinizden parayı çalan TÜİK Başkanı’nı atayandır” dedi. DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan da “TÜİK’in hilelerinin hesabını demokratik bir yargıda soracaklarını” söyledi. Bakırhan, “TÜİK dediğimiz şey emekçiye ve işçiye düşmandır. Büyük bir haksızlık ve hukuksuzluk yapıyorlar. Bunu yapanlar akşamları nasıl başını o yastığa koyuyor anlamakta güçlük çekiyorum. Halkın sofrası yine yangın yerine dönmüş durumda, TÜİK de bunları açığa çıkarmak yerine enflasyonu nasıl daha düşük gösterebilir onu düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi