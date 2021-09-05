Şehir hastanesine sevk yapmayana ceza

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde kurulan Hastalık Yönetim Platformu’na ilişkin olarak, “Şehir hastanelerine sevk yapmayan aile hekimlerinin maaşlarında yüzde 10’luk kesinti yapılıyor. Hasta garantili şehir hastanelerine müşteri toplamamızı istiyorlar” değerlendirmesini yaptı.

Karar gazetesinden Hava Asal’ın haberine göre, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ise, “Şehir hastanelerinin yapıldığı illerdeki diğer hastaneler ya kapatıldı ya da kapasiteleri düşürüldü. Sistem kronik hastalığı olanları buralara göndermeye zorluyor. Şehir hastanelerinde hem hasta garantisi hem de sağlık hizmetleri için yüzde 70 garanti veriliyor. Ülkemizin geliri bu uygulamalar ile çöpe atılıyor” ifadesini kullandı.

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