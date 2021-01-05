"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Şehit Polis Fethi Sekin dualarla yad ediliyor

05 Ocak 2021, Salı 13:56
İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda kişinin hayatını kurtaran şehit polis Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında rahmet, dua, gurur ve hüzünle anılıyor.

Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabrine ziyarette bulunan dayısı Hikmet Kürüm, şehit yeğeni için dua etti, mezarının bakımını yaptı.

Hikmet Kürüm, yaptığı açıklamada, Kürt olan Şehit yeğeninin İzmir'de terör örgütü PKK'nın sinsi oyununu boşa çıkardığını anlattı.

Kürüm, "Şehit yeğenim, gösterdiği kahramanlıkla önce babası ve ailesinin, sonra bizlerin ve tüm Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Milleti için gözünü kırpmadan teröristlerin üzerine yürüdü, şehitlik mertebesine ulaştı. Onun şehadeti bu ülkenin Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez bir bütün olduğunun en büyük göstergesidir. Bütün dünyaya bu ülkeyi kimsenin bölemeyeceğini ve ayrıştıramayacağını göstermiş oldu." diye konuştu.

Yeğeninin şehit olmadan 2 ay önce annesini kaybettiğini belirten Kürüm, annesinin de bugün yanı başındaki kabrinde metfun olduğunu söyledi.

Annesinin vefatı dolayısıyla geldiği memleketinde yeğenini son kez gördüğünü dile getiren Kürüm, şöyle konuştu:

"Yeğenim ablamın vefatı dolayısıyla taziyeevindeyken gece sohbetimizde bana 'Dayı niye İzmir'e gelmiyorsun? 13 yıldır orada görev yapıyorum, her yıl gel, misafirim ol diyorum.' demişti. Ben de kendisine 'Bu sene ziyaretine geleceğim.' demiştim." 53 gün sonra kendisi şahadet şerbetini içti ve buradan şehidimizi almak için İzmir'e gittim. İzmir halkına o gün şehidimize gösterdiği alakadan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şehidimizi hastaneden aldıktan sonra güzergahtaki o insanlar şehidimize ilgilerini çok güzel ifade etti. Bütün İzmir halkı saygı duruşunda bulundu. Dua edenler, selama duranlar vardı. İyi ki yeğenim İzmir'de görev yapmış ve o insanlara hizmet etmiş."

Şehit yeğeninin en büyük hayalinin köyünde bahçeli bir ev yapmak olduğunu ifade eden Kürüm, "Kabrinden 200 metre aşağıda babasına ait bir mülkiyeti var, bahçe ve küçük bir ev yapıp emekli olduktan sonra oraya yerleşmek istiyordu. Ancak o bahçeli evi yapamadı, onun yerine şu an bulunduğumuz kabri başında en güzel evi, şehitlik evini yaptı, onunla onur ve gurur duyuyoruz. Bugün dünyadan, tüm Türkiye'den insanlar gelip onu şehitlik evinde ziyaret ediyor." dedi.

Şehidin babası Mehmet Zeki Sekin'in 17 gün önce evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü anlatan Kürüm, "Her yıl dönümü öncesi gelir, şehit oğlunun kabrini kendi elleriyle temizlerdi, kabri ziyarete gelen misafirlerini karşılardı. Onun için dua ediyoruz, Rabb'imizden şifa diliyoruz ve herkesin de bu konuda duasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Maske parasına yetmez'

    Macaristan'dan AB'ye aşı tepkisi

    Yoksulluk sınırı 11 bin 186 liraya çıktı

    Pompeo'dan Çin'e 'nükleer şeffaflık' çağırısı

    'Emeklinin durumu vahim'

    Ankara'nın 110 günlük suyu kaldı

    Geçmeyen araç için 391 milyon TL daha

    Kılıçdaroğlu: 12 Eylül ile 20 Temmuz arasında fark yok

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 194 kişi daha vefat etti

    Benzinde 11 kuruş indirim kararı

    TDV, 1 Milyona yakın Kur'an hediye etti

    İsrail hapishanelerindeki 17 Filistinlide daha koronavirüs tespit edildi

    Tekrar hastalanmak mümkün

    Kovid-19 aşısının analizleri devam ediyor

    Kovid-19 nedeniyle 600'den fazla gazeteci öldü
    📷

    Kırağı güzelliği...

    Meteoroloji'den yağış açıklaması

    Özel hastanelerle üniversite hastanelerinde de Kovid-19 aşıları yapılabilecek

    Körfez'de tarihi gün

    Sakarya'daki facianın sanıkları hakim karşısına çıkacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2021 çıkış yılı olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Şen gönüller yatağı
    Süleyman KÖSMENE

    Rasulullah’ın (asm) hayatı ve ahlâkı Kur’ân’dır
    Faruk ÇAKIR

    Kimler rektör olabilir?
    Cevher İLHAN

    Dini değerlerin siyasette istismarı
    Risale-i Nur'dan

    İnayet-i Ezeliye, Kur’ân’ı bana muallim yaptı
    Orhan GÜLER

    “Türkiye’nin kurtulması Nur Talebelerine bağlıdır”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Süleyman Nazif ve Arif Nihat
    Osman ZENGİN

    Mehmed Akay Ağabeyime binler rahmet...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.