Şehitlerimizi duâlarla uğurladık

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde yol kontrolü sırasında düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı’nın cenazesi, memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.

Şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı, cenaze namazının ardından Salmanlar Mezarlığı’na götürülerek defnedildi. Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir’in cenazesi, Tokat’ta toprağa verildi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı şehidin naaşı, Erenler Mezarlığı’ndaki Garnizon Şehitliği’nde defnedildi. Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir’in cenazesi Tokat Havaalanı’nda gözyaşlarıyla karşılandı. Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Tolga Kaplan’ın cenazesi memleketi Mersin’de toprağa verildi. Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Sait Miyanyedi’nin cenazesi, memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi. AA

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