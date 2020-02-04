"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

Şehitlerimizi gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurluyoruz

04 Şubat 2020, Salı 17:50
İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özler ile Uzman Çavuş Katran'ın cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

İdlib şehitlerinden Piyade Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Gaziantep merkezdeki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

 

Törene, şehidin babası Mehmet Uğur Özler, annesi Canan Abo, kardeşi Orhan Özler, aile yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

 

Tabuta sarılarak gözyaşı döken bir aile yakını, "Hep bu vatan için şehit olmak isterdin. Dileğin gerçek oldu. Sen bizim gururumuzdun, artık hem şehidimiz hem de onurumuz ve şerefimizsin." dedi.

Bunun üzerine şehidin kardeşi Orhan Özler de tabuta bakarak, "Dileği gerçek oldu. Keşke başka bir şey dileseydin. Seni çok seviyoruz. Hakkını helal et." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Özler'in cenazesi, asri mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Katran Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Gül, aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un ailesinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evini de ziyaret etti.

Burada aileye başsağlığı dileklerini ileten Gül, şehidin babası Abdurrahman, annesi Döndü, eşi Emine, ağabeyi Erhan ve diğer aile fertleriyle yakından ilgilendi.

Şehit Uzman Çavuş Katran Mersin'in Gülnar ilçesinde ebedi yolculuğuna uğurlandı

Suriye İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran ise memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

 

Şehit Katran için Gülnar Kaymakamlığı önünde düzenlenen cenaze törenine babası Ramazan, kardeşi Meryem Katran, yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Mersin Valisi Ali İhsan Su, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehidin kardeşi Meryem Katran, ağabeyini ebedi yolculuğuna giydiği askeri üniformayla uğurladı. 

Cenaze, törenin ardından Ayvalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Katran'ın, annesi Çiğdem Katran'ı 11 ay önce kaybettiği öğrenildi.

AA

Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2 günde 40 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

    Şehitlerimizi gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurluyoruz

    Akşener: Şimdi sana ve hükümetine düşen görev açık ve nettir

    Kılıçdaroğlu'ndan İdlib ve Suriye açıklaması

    İngiltere'den vatandaşlarına çağrı: Çin'i terk edin

    BM Libya Özel Temsilcisi Salame, Hafter'i eleştirdi

    İran'da casuslukla suçlanan kişi idama mahkum edildi

    Kılıçdaroğlu, 'Yüzyılın Anlaşması'nı eleştirdi

    YPG/PKK Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırdı

    Elazığ'da konteynerlerin kurulumu sürüyor

    Meteorolojiden fırtına uyarısı

    Merkez Bankası enflasyonu değerlendirdi

    Belçika'da koronavirüs vakası

    Saman krizi kapıda

    BM, İdlib'de olanlardan endişe duyduğunu açıkladı

    Japonya'da bir gemi virüs şüphesiyle karantinaya alındı

    Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması

    TÜİK, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı

    Koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

    Tehlikeli tırmanış

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İdlib, Libya, İsrail
    Cevher İLHAN

    “Yüzyılın fitne planı”
    Risale-i Nur'dan

    Şu zamanda musîbet şeklini değiştirmiş
    Kübra ÖRNEK

    “Siz benim kabul olan duâlarımsınız”
    Ahmet BATTAL

    AB düşmanı …ratlar!
    Genel

    Tehlikeli tırmanış
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nejat EREN

    Felâketler, musîbetler ve düşündürdükleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Üstad, evini muhacir âileye verdi
    Osman ZENGİN

    İlimde ileri, temizlikte geri: Çin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.