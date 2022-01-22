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22 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Selahattin Vatansever'i duâlarla andık

22 Ocak 2022, Cumartesi 21:00
Uzun yıllar gazetemizin arşiv sorumluluğunu üstlenen Selahattin Vatansever, vefatının birinci yılında dualarla anıldı.

22 Ocak 2021 tarihinde vefat eden Vatansever, 23 Ocak 2021'de istanbul’da Topkapı Mezarlığı’na defnedilmişti. 

Selahattin Vatansever, gençlik yıllarında tanıdığı Risale-i Nur'a sahip çıkmış ve bu uğurda cezaevine de girmişti. Uzun yıllar Yeni Asya'da çalışan Vatansever, son yıllarında gazetemizin arşiv bölümünde çalışıyordu. 

Mekanı Cennet olsun inşallah. Amin.

İstanbul - Seyhan Şentürk

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