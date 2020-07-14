Selâların susmasını kurul istemiş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süresince camilerde her ezan öncesi okunan selaların, Toplum Bilimleri Kurulu’nun müdahalesiyle sonlandığı ortaya çıktı.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya, “Birkaç gündür Toplum Bilimleri Kurulu üyelerine ulaşıp neler yaptıkları hakkında konuşuyorum” diyerek selâların bir anda kesildiğini anımsattı ve şunları yazdı: “Meğer Toplum Bilimleri Kurulu’nda alınan bir karar sonucu Diyanet İşleri Başkanlığı ile konuşularak sonlandırılmasına karar verilmiş. Gerekçe olarak da selânın cuma namazları öncesi haricinde ağırlıklı olarak bir ölümü haber vermek için okunduğu, dolayısıyla toplumsal psikolojiye olumsuz etki yarattığına dikkat çekmişler. Tavsiyeleri hükümete iletilmiş ve okunmaması kararı alınmış.”

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